Vendredi 17 septembre, 19h00, Espace Kenere, Pontivy. Gratuit|Sur inscription 02 97 25 04 10

Vendredi 17 septembre, 19h00 Le Pays des Rohan, un nouveau Pays d’art et d’histoire * Le Pays des Rohan, un nouveau Pays d’art et d’histoire Les richesses patrimoniales et culturelles du Pays des Rohan, au cœur de la Bretagne, font aujourd’hui l’objet d’une reconnaissance nationale grâce au label Pays d’art et d’histoire. Cette dernière est autant l’aboutissement d’un important travail collectif que le début de 10 ans de travail pour la connaissance, la protection et la valorisation des patrimoines du territoire.

Claire Tartamella, en charge de la candidature, présentera lors de cette conférence les patrimoines du territoire et l’état de leur connaissance dans le cadre de l’Inventaire participatif régional, ainsi que les objectifs du projet Pays d’art et d’histoire pour les prochaines années. *

30 personnes maximum, sur réservation, pass sanitaire obligatoire.

Espace Kenere 34 bis rue du Général de Gaule, 56300, Pontivy

