Dimanche 19 septembre, 14h00 Visites commentées et conférences à Gréez-Sur-Roc * Gréez-Sur-Roc Église et Espace archéologique Jean Jousse Visites commentées, dimanche de 14h à 18h et conférences par la Fondation Jean Jousse sous l’angle de l’histoire locale du Néolithique à nos jours. Animations surprises. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Réservation recommandée

espace Jean Jousse 16 rue de l’église 72320 Gréez sur Roc Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 16 31 19 05 http://fondation-jeanjousse.jimdo.com

espace muséographique consacrée aux fouilles archéologique du site néolithique de La Motte.

Crédits : J-P. Berlose-Cemjika / Pays du Perche Sarthois Gratuit

