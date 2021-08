Montbeton Espace Jean Bourdette Montbeton, Tarn-et-Garonne Concert Espace Jean Bourdette Montbeton Catégories d’évènement: Montbeton

Samedi 18 septembre, 17h30 Concert * L’Orchestre Départemental d’Harmonie 2021 c’est 60 musiciens (flûtes, hautbois, clarinettes, saxophones, trompettes, cors, trombones, tubas, percussions) et trois chefs d’orchestre (Bérénice Labaysse, Marcel Bourgeois, Jérôme Lézian) réunis autour d’un répertoire original.

En partenariat avec le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne et la Fédération

Départementale des Sociétés Musicales. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

Espace Jean Bourdette Rue Pierre Bonhoure, 82290 Montbeton Montbeton 82290 Tarn-et-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 05 63 67 40 10 http://www.ville-montbeton.fr Crédits : © TGAC Gratuit

