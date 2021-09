Visite libre de l’Espace Hamilton-Levaufre Espace Hamilton-Levaufre, 18 septembre 2021 09:30, Périers.

Journée du patrimoine 2021 Espace Hamilton-Levaufre. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Visite libre de l’Espace Hamilton-Levaufre

Vous habitez dans la région de Périers, vous êtes touriste ou simplement de passage mais vous vous intéressez à l’histoire locale.

Venez apprendre et/ou comprendre les évènements de l’été 1944. Bombardements, combats au sol ou dans les airs, exode et victimes civiles, victoires et défaites qui jalonnent le lent parcours de la 90ème Division d’Infanterie US depuis son débarquement à Utah-Beach début juin jusqu’à la libération de Périers le 27 juillet.

Pas de grand spectacle, pas de tapage commercial, l’histoire tout simplement

11 panneaux explicatifs, 3h30 de vidéos et un guide passionné pour répondre à vos questions.

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Espace Hamilton-Levaufre 1 bis Place du général de Gaulle, 50190 Périers Périers 50190 Manche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location67414724.jpg 06 62 12 29 09 https://www.normandy44.fr

Entrée gratuite

