18 et 19 septembre Exposition Laurent Girault Conti * Laurent Girault Conti fait escale à Sainte-Florence, entre idoles africaines rêvées, totems de gravas ou sauvés du bûcher, d’Afrique en Europe, le voyage est avant tout intérieur. L’artiste navigue librement entre photographie, peinture et écriture et n’impose aucune frontière à sa créativité. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

2€ tarif réduit unique; gratuit – 18 ans

Espace gaston chaissac 1, Rue de la Scierie, 85140 Sainte-Florence Sainte-Florence 85140 Sainte-Florence Vendée

L’Espace Gaston Chaissac est situé dans l’ancienne école publique de Ste Florence, là où a vécu pendant 13 ans le célébre peintre. Dans la cour, on retrouve les latrines dont les murs sont encore décorés par les peintures de Chaissac. L’espace est composé de la salle de ressource et de “la boîte à sucre bleue”, une scénographie du peintre et scénographie Xavier de Richemont, sur la vie et les oeuvres de Chaissac.

