Luxeuil-les-Bains Espace Frichet - Galerie des Arts Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Spectacle “Récits d’eau” Espace Frichet – Galerie des Arts Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Spectacle “Récits d’eau” Espace Frichet – Galerie des Arts, 19 septembre 2021 17:00, Luxeuil-les-Bains. Journée du patrimoine 2021 Espace Frichet – Galerie des Arts. Gratuit|Sur inscription 03 84 40 06 41

Dimanche 19 septembre, 17h00 Spectacle “Récits d’eau” * Récits d’eau est une performance alliant la danse, le dessin et la musique. Des dessins sont créés dans une cuve remplie de liquide, et sont projetés sur un écran. Les danseur(e)s, le musicien, font partie du tableau qui se crée en direct.

Une improvisation à 4 qui emmène le spectateur dans un voyage hors du temps. Les couleurs, les formes, les sons, les mouvements, s’interrogent, se répondent, pour écrire un récit encore inconnu. *

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

*

Sur inscription

Espace Frichet – Galerie des Arts 1 Avenue des Thermes 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Crédits : © Cie L’Astragale Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 17:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Espace Frichet - Galerie des Arts Adresse 1 Avenue des Thermes 70300 Luxeuil-les-Bains Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Espace Frichet - Galerie des Arts Luxeuil-les-Bains