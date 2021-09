Luxeuil-les-Bains Espace Frichet - Galerie des Arts Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Luxeuil, lieu de mémoire et d’avenir, notre capital symbolique Espace Frichet – Galerie des Arts Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Luxeuil, lieu de mémoire et d’avenir, notre capital symbolique Espace Frichet – Galerie des Arts, 18 septembre 2021 16:00, Luxeuil-les-Bains. Journée du patrimoine 2021 Espace Frichet – Galerie des Arts. Gratuit|Sur inscription 03 84 40 06 41

Samedi 18 septembre, 16h00 Luxeuil, lieu de mémoire et d’avenir, notre capital symbolique * Alain Borer, écrivain, natif de Luxeuil, nous invite à une promenade dans les profondeurs temporelles de Luxeuil, à la découverte de Luxovium et de ses thermes celtiques et gallo-romains, de l’immense saga des moines irlandais qui firent de Luxeuil un centre européen, de la cité médiévale derrière ses remparts et de la ville espagnole, en nous interogeant sur les perspectives et des décisions d’avenir que cette richesse propose ou impose à la cité deux fois millénaire : « Une ville qui vivait dans l’Antiquité et qui s’en souvient est une ville éternelle. » Alain Borer (Luxeuil, 1949) est poète, spécialiste mondialement reconnu d’Arthur Rimbaud, écrivain-voyageur (Le Ciel & la carte, Carnet de voyage dans les mers du Sud à bord de La Boudeuse, Seuil). Professeur invité à l’université de Los Angeles, président national du Printemps des poètes, il s’est engagé dans la défense de la langue française avec De quel amour blessée, réflexions sur la langue française (Gallimard, 2014, grand prix de l’Académie française 2015) ; il a reçu le prix Édouard Glissant pour l’ensemble de son œuvre. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

*

Gratuit | Sur inscription

Espace Frichet – Galerie des Arts 1 Avenue des Thermes 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Crédits : © Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 16:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Espace Frichet - Galerie des Arts Adresse 1 Avenue des Thermes 70300 Luxeuil-les-Bains Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Espace Frichet - Galerie des Arts Luxeuil-les-Bains