Visite commentée et contes et légendes du Rhône Espace exposition Claudel Stendhal, 19 septembre 2021 10:00, Brangues. Journée du patrimoine 2021 Espace exposition Claudel Stendhal. Gratuit|Sur inscription

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Visite commentée et contes et légendes du Rhône * Balades contées entre fleuve et terres : laissez vous guider par Geneviève pour découvrir un parcours rempli d’histoires …. Après une marche du Rhône jusqu’au château Paul Claudel, rencontrez Maud Vergne de la Compagnie du Marchand de Sable qui vous fera découvrir les contes et légendes du Rhône. RDV à l’espace d’exposition avec des chaussures adaptées à la marche en pleine nature *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

Les directives sanitaires nécessaires seront appliquées. Port du masque obligatoire.

Espace exposition Claudel Stendhal 154 rue du village, 38510 Brangues Brangues 38510 Isère

0474803214 http://www.claudel-stendhal.com

Musée espace d’exposition

Crédits : ABVL NRB Gratuit|Sur inscription

