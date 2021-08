La Magie de l’ordinaire Espace Europa Courcelles, 17 septembre 2021 14:00, Montigny-lès-Metz.

Journée du patrimoine 2021 Espace Europa Courcelles. Gratuit

17 – 19 septembre

La Magie de l’ordinaire

*

Venez découvrir l’exposition d’œuvres de l’artiste-peintre Catherine Zeidler.

Catherine Zeidler s’inspire de l’univers industriel depuis toujours. L’artiste exploite, pour sa peinture, les photos qu’elle prend dans des lieux désaffectés, sur des sites détruits ou chez des récupérateurs de métaux.

Dans un style hyperréaliste, son travail artistique invite le visiteur à pénétrer dans l’intimité des objets, dans l’épaisseur des choses mises au rebut. Ses œuvres montrent les blessures qu’inflige le temps aux pièces usinées, rubans de ferrailles, poutrelles, voies de transport ferroviaire… Un trait puissant, des couleurs soutenues, une force mêlée à un sentiment de solitude se dégagent de ces toiles.

*

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.



Espace Europa Courcelles 73 rue de Pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz 57950 Les Friches Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location93418326.jpg 03 87 55 74 74 http://europa-courcelles.montigny-les-metz.fr/

L’Espace Europa est un lieu de festivités, de culture et de convivialité bien identifié à Montigny et dans l’agglomération. Il a été inauguré en juillet 1966 en présence de Konrad Adenauer et de Jean Monnet. Sa rénovation récente, menée par les architectes Christian François et Patricia Henrion, entend respecter ses origines, tout en créant des espaces de vie plus confortables et adaptés à l’accueil de festivités et autres manifestations.

Crédits : ©Catherine Zeidler Gratuit ©Cyrille Guir