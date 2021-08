Lille Espace Edouard Pignon Lille, Nord Exposition “Portraits d’Habitants” Espace Edouard Pignon Lille Catégories d’évènement: Lille

18 et 19 septembre Exposition “Portraits d’Habitants” * Exposition des œuvres de l’artiste Anaïs Ruch Réalisation d’illustrations /portraits d’habitants du quartier des Bois-Blancs à Lille. Au programme : peinture, aquarelle, extraits vidéo. Depuis juillet 2020, Anaïs Ruch accompagne la compagnie DMT dans son projet “Des mots sans frontières” qui donne la parole aux habitants du quartier des Bois-Blancs et des tours des “Aviateurs”. L’exposition d’Anaïs Ruch sera complétée d’extraits vidéos de témoignages d’habitants de Christophe Giffard qui a travaillé également sur ce projet. Une partie des portraits a été réalisée sur le vif et d’autres sont des illustrations de petits textes issus de rencontres avec les habitants du quartier. Anaïs Ruch est également illustratrice pour la jeunesse. Elle aime varier les expériences et supports de création : après des débuts en édition indépendante avec «Ma petite crokette éditions» et plusieurs projets d’animation (notamment une adaptation de son album «Pipite leu chat» et une résidence en Indonésie), elle retourne à ses premiers amours : l’illustration jeunesse. L’exposition est visible du 10 septembre au 08 octobre 2021.

du mercredi au vendredi : 14h30 à 17h30 samedi : 10h à 11h30

Accès PMR via la Rue VanOost.

Passe sanitaire obligatoire

Espace Edouard Pignon 11 rue Guillaume Tell – 59000 Lille Lille 59000 Nord

L’Espace Edouard Pignon, lieu d’exposition municipal animé par le Comité d’Animation des Bois-Blancs (CABB), propose au public de découvrir l’art contemporain à travers l’organisation d’expositions, mais aussi de rencontrer les artistes et de se confronter à l’art contemporain autour d’ateliers de pratique artistique. Sauf mention contraire, les photographies sont interdites à l’intérieur.

