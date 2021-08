L'Huisserie Espace du Maine L'Huisserie L'Huisserie, Mayenne Centenaire des Mines de Charbon: le Théâtre Espace du Maine L’Huisserie L'Huisserie Catégories d’évènement: L'Huisserie

Centenaire des Mines de Charbon: le Théâtre Espace du Maine L'Huisserie, 17 septembre 2021 21:00, L'Huisserie

17 – 19 septembre Centenaire des Mines de Charbon: le Théâtre * Théâtre

« Des Gueules Noires en Mayenne », une création théâtrale composée de 5 saynètes décrivant, tantôt avec humour, tantôt de manière dramatique, les péripéties d’une vie de mineur et les embarras d’un maire confronté aux besoins liés à l’afflux de ces ouvriers « étrangers » à la commune. (Durée 1h30)

Interprétation : « Les Pourquoi Pas », troupe locale. *

vendredi 17 septembre – 21h00 à 22h30

samedi 18 septembre – 21h00 à 22h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h30

Espace du Maine L'Huisserie rue du Maine 53970 L'Huisserie

