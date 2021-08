L'Huisserie Espace du Maine L'Huisserie L'Huisserie, Mayenne Centenaire des Mines de Charbon: nombreuses d’animations dans 2 communes Espace du Maine L’Huisserie L'Huisserie Catégories d’évènement: L'Huisserie

Mayenne

Centenaire des Mines de Charbon: nombreuses d’animations dans 2 communes Espace du Maine L’Huisserie, 17 septembre 2021 21:00, L'Huisserie. Journée du patrimoine 2021 Espace du Maine L’Huisserie. Gratuit

17 – 19 septembre Centenaire des Mines de Charbon: nombreuses d’animations dans 2 communes * 1921 : il y a 100ans, à L’Huisserie et à Montigné le Brillant (Mayenne), le plus grand site d’extraction de charbon de l’Ouest de la France fermait ses puits après un siècle d’exploitation.

Pour ce Centenaire, l’association UDAL, en collaboration avec les deux municipalités et des associations locales, propose, du vendredi au dimanche : des expositions, films, randonnées commentées, spectacles (créations d’une comédie musicale et d’une pièce de théâtre) des animations pour enfants et adultes.

Tout est gratuit

Tous les renseignements sur les fiches suivantes ou sur udallhuisserie.wordpress.com *

vendredi 17 septembre – 21h00 à 22h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 22h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

*

0

Espace du Maine L’Huisserie rue du Maine 53970 L’Huisserie L’Huisserie 53970 Le Haut Tertre Mayenne Crédits : licence libre Gratuit

Détails Catégories d’évènement: L'Huisserie, Mayenne Autres Lieu Espace du Maine L'Huisserie Adresse rue du Maine 53970 L'Huisserie Ville L'Huisserie Age maximum 99 lieuville Espace du Maine L'Huisserie L'Huisserie