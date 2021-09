Anthy-sur-Léman Espace du Lac Anthy-sur-Léman, Haute-Savoie Café-concert «Le ténor à bretelles» Espace du Lac Anthy-sur-Léman Catégories d’évènement: Anthy-sur-Léman

Samedi 18 septembre, 19h00 Café-concert «Le ténor à bretelles» * Évoluant sur les scènes d’Opéras de France et de Suisse, il accorde depuis toujours un intérêt particulier au répertoire populaire et traditionnelle de la chanson française. De sa rencontre avec Jean-Michel Sonnerat , accordéoniste, exerçant ces talents dans tous les domaines de la musique, du studio au jazz, des musiques actuelles au musette, mais aussi dans la composition, naît «le Ténor à bretelles». Avec l’émotion et l’exigence du Ténor, il revisite un répertoire connu de tous, accompagné avec justesse et originalité par le piano à bretelle. Un voyage musical passant par la vieille chanson française, et quelques surprises ” hommages ” à de grands noms: Piaf, Montant , Mariano etc. Un tour de chant original rempli de bonne humeur et d’émotion, une occasion de redécouvrir un répertoire traditionnel réarrangé *

samedi 18 septembre – 19h00 à 22h00

Entrée libre

Espace du Lac 15 rue des pêcheurs, 74200 Anthy-sur-Léman Anthy-sur-Léman 74200 Haute-Savoie

04 50 70 35 01 http://www.anthy-sur-leman.fr/

Grande salle polyvalente de 550 m² mises à la disposition des habitants et des associations de la commune.

