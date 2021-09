Antibes Espace d'exposition les Arcades, Antibes Alpes-Maritimes, Antibes Projection en plein air du film “Rendez-vous à Antibes” (1950) Espace d’exposition les Arcades, Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Projection en plein air du film “Rendez-vous à Antibes” (1950) Espace d’exposition les Arcades, Antibes, 18 septembre 2021 21:00, Antibes. Journée du patrimoine 2021 Espace d’exposition les Arcades, Antibes. Gratuit|Sur inscription archives@ville-antibes.fr, 04.92.90.54.10, 04.92.90.54.67

Samedi 18 septembre, 21h00, 21h30, 22h00 Projection en plein air du film “Rendez-vous à Antibes” (1950) * 3 séances de 20 min. environ à 21h, 21h30 et 22h.

Entrée par l’espace d’exposition des Arcades, boulevard d’Aguillon.

Pass sanitaire obligatoire. *

samedi 18 septembre – 21h00 à 21h30

samedi 18 septembre – 21h30 à 22h00

samedi 18 septembre – 22h00 à 22h30

*

Sur réservation. Pass sanitaire obligatoire.

Espace d’exposition les Arcades, Antibes 18, bd d’Aguillon 06600 Antibes Antibes 06600 La Fontonne Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13710129.jpg 04 92 90 91 00 http://www.antibes-juanlespins.com/culture/les-arcades-espace-d-exposition

Bâtiment militaire construit au XVIIIè siècle qui a servi de hangar à boulets et probablement de corderie.Ce bâti aujourd’hui géré par la ville est un lieu d’exposition.

Crédits : Ville d’Antibes Juan-les-Pins Gratuit|Sur inscription © Ville d’Antibes

Détails Heure : 21:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Espace d'exposition les Arcades, Antibes Adresse 18, bd d'Aguillon 06600 Antibes Ville Antibes lieuville Espace d'exposition les Arcades, Antibes Antibes