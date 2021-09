Grandchamp-des-Fontaines Espace des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines, Loire-Atlantique Exposition “Les métiers d’art” Espace des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines Catégories d’évènement: Grandchamp-des-Fontaines

Loire-Atlantique

Exposition “Les métiers d’art” Espace des Cèdres, 18 septembre 2021 10:00, Grandchamp-des-Fontaines. Journée du patrimoine 2021 Espace des Cèdres. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition “Les métiers d’art” * Linogravure, sculpture, enluminure, maroquinerie…venez découvrir le savoir-faire des artisans du territoire. Programme complet sur le site de la commune : https://www.grandchampdesfontaines.fr/ *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide

Espace des Cèdres Rue des Cèdres, 44119 Grandchamps-des-Fontaines Grandchamp-des-Fontaines 44119 Le Davray Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location22011361.jpg 02 40 77 13 26 http://www.grandchampdesfontaines.fr/vie-pratique/locations-de-salles-2042.html

Salle municipale – Expositions – Conférences – ♫vénements

Crédits : © Mairie de Grandchamp-des-Fontaines Gratuit © Mairie de Grandchamp-des-Fontaines

Détails Catégories d’évènement: Grandchamp-des-Fontaines, Loire-Atlantique Autres Lieu Espace des Cèdres Adresse Rue des Cèdres, 44119 Grandchamps-des-Fontaines Ville Grandchamp-des-Fontaines lieuville Espace des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines