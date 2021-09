Visitez l’Espace des Arts de Châlon-sur-Saône Espace des Arts de Châlon-sur-Saône, 18 septembre 2021 11:00, Chalon-sur-Saône.

Journée du patrimoine 2021 Espace des Arts de Châlon-sur-Saône. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 0385425212, billetterie@espace-des-arts.com

Samedi 18 septembre, 11h00, 13h30, 15h30

Visitez l’Espace des Arts de Châlon-sur-Saône

*

Découverte express des lieux incontournables et backstage : des loges à l’atelier couture, en passant par les espaces scéniques et le salon panoramique au sommet du bâtiment. Prenez de la hauteur !

Ancienne Maison de la Culture édifiée en 1971 par l’architecte Daniel Petit, l’Espace des Arts est un lieu multiple : théâtre, danse, musique, cirque s’y épanouissent pleinement. Mais c’est aussi un bâtiment singulier dans la ville, récemment rénové, avec son architecture contemporaine mêlant béton et verre.

*

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

*

Gratuit | Horaires délivrés à l’inscription. | Renseignements et réservations : 03 85 42 52 12 – billetterie@espace-des-arts.com



Espace des Arts de Châlon-sur-Saône 5 bis avenue Nicéphore Niépce 71100 Châlon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17366898.jpg 03 85 93 15 98

La création de cet équipement est le résultat de la politique volontariste d’André Malraux, au début des années 1960, dont l’ambition était d’ouvrir des maisons de la culture dans tous les départements. Celle de Chalon fut inaugurée en 1971. Le projet, livré par l’architecte Daniel Petit, s’inscrivait dans une grande opération de rénovation urbaine. Le défi, relevé avec succès, était d’affirmer la lisibilité d’un programme à la fois ambitieux et complexe grâce à une combinaison d’espaces intelligemment agencés selon les fonctions et des usages bien différenciés. L’architecture présente une force particulière née du contraste entre l’intérieur et l’extérieur : le brutalisme formel des façades, l’emploi du béton et la présence d’un puissant porte-à-faux s’opposent au raffinement intérieur mêlant l’imbrication savante des espaces, la présence d’un patio convivial, en décor en céramique et des parois vitrées. Edifice protégé (inscription) au titre des Monuments Historiques.

Crédits : © Julien Piffaut Gratuit|Sur inscription