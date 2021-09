Saint-Maurice Espace Delacroix Saint-Maurice, Val-de-Marne Ateliers “faire l’Histoire” à l’espace Delacroix de Saint-Maurice Espace Delacroix Saint-Maurice Catégories d’évènement: Saint-Maurice

Ateliers “faire l’Histoire” à l’espace Delacroix de Saint-Maurice Espace Delacroix, 18 septembre 2021 13:00, Saint-Maurice. Journée du patrimoine 2021 Espace Delacroix. Gratuit

Samedi 18 septembre, 13h00 Ateliers “faire l’Histoire” à l’espace Delacroix de Saint-Maurice * 1. Archive orale : la découverte de l’entretien

Seul(e) ou à plusieurs, répondez à un questionnaire tout en étant enregistré. Le but ? Créer une archive orale et vous mettre dans la peau des témoins de l’Histoire. 2. Parviendrez-vous à reconnaître votre ville ?

Le service archives vous met au défi de retrouver la localisation actuelle d’anciennes cartes postales datant de la fin du XIXe siècle. 3. Le trésor des archives

Venez découvrir le trésor des archives, au menu : un des premiers appareils pour diffuser des films chez soi, une machine à écrire et d’autres objets précieux. 4. À vous de faire l’Histoire !

Avec à votre disposition des documents iconographiques, vous exposerez les archives de votre choix pour raconter votre histoire.

5. Le confinement par les confinés**

Nous avons tous été marqué par l’épidémie de la COVID-19 et par les longs mois de confinement. Pour que les générations futures puissent avoir un regard sur nos différents états d’esprit, vous pourrez écrire sur une feuille un ou des mots pour exprimer vos sentiments sur cette période. 6. Exposition Jean Graves

Nous avons proposé en septembre dernier une exposition virtuelle dédiée à l’artiste mauritien Jean Graves. Cette année, vous pourrez venir observer quelques-unes de ses œuvres grandeur nature. *

samedi 18 septembre – 13h00 à 16h00

Entrée libre

Espace Delacroix 27 rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint-Maurice Saint-Maurice 94410 Val-de-Marne

01 45 18 80 74 https://www.ville-saint-maurice.com/140-1235/fiche/journees-europeennes-du-patrimoine.htm Crédits : Gratuit

