Jeu de piste dans l’exposition Revenir vers le futur Espace de l’Art Concret, 18 septembre 2021 11:00, Mouans-Sartoux. Journée du patrimoine 2021 Espace de l’Art Concret.

Samedi 18 septembre, 11h00 Jeu de piste dans l’exposition Revenir vers le futur * À l’occasion des 38ème Journées Européennes du Patrimoine, l’eac. vous invite à découvrir ses expositions Revenir vers le futur, la collection Lambert & la donation Albers-Honegger Miroir du ciel (dans le cadre des 20 ans du prix Marcel Duchamp) Thorenc d’art, les lauréats du Prix Thorenc d’Art / Villa Arson 2021 — samedi 18 septembre • toute la journée, entrée libre aux expositions

• 11h : présentation des travaux des lauréats du Prix Thorenc d’art — Villa Arson 2021 • 14h : visite guidée de l’exposition Revenir vers le futur • 17h : visite guidée de l’exposition Miroir du ciel — dimanche 19 septembre • toute la journée, entrée libre aux expositions • de 11h à 17h : jeu de piste dans l’exposition Revenir vers le futur *

samedi 18 septembre – 11h00 à 17h00

Gratuit

Espace de l’Art Concret Château de Mouans 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes

L’Espace de l’Art Concret est un centre d’art contemporain doté d’une collection d’art concret, unique en France et classée Trésor National, la Donation Albers-­Honegger. L’EAC est un lieu sans équivalent, un projet artistique et social fondé sur la rencontre et le dialogue entre l’art concret, la création contemporaine et le public.

