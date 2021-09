Ploeren Espace culturel Le Triskell - Ploeren Morbihan, Ploeren Exposition d’une tapisserie sociale Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Catégories d’évènement: Morbihan

Ploeren

Exposition d’une tapisserie sociale Espace culturel Le Triskell – Ploeren, 18 septembre 2021 14:30, Ploeren. Journée du patrimoine 2021 Espace culturel Le Triskell – Ploeren. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h30 Exposition d’une tapisserie sociale * Ploerinoise et diplômée de la Design Academy d’Eindhoven, Elena Hervé Caro a réalisé une tapisserie à caractère social liée au ressenti des Ploerinois sur leur ville. Venez rencontrer Elena et découvrir son œuvre très originale. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Parvis du Land Wursten, 56880, Ploeren Ploeren 56880 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location19400355.jpg Crédits : Ville de Ploeren Gratuit ©Pam DESANCÉ

Détails Heure : 14:30 - 17:30