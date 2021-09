Malestroit Espace culturel Le Pass'temps Malestroit, Morbihan Concert de l’ensemble Nova Voce Espace culturel Le Pass’temps Malestroit Catégories d’évènement: Malestroit

Samedi 18 septembre, 18h00 Concert de l’ensemble Nova Voce * Depuis 2012, l’ensemble vocal mixte Nova Voce réunit à Vannes environ 25 choristes, sous la direction de Malgorzata Pleyber, Cheffe de choeur.

L’Ensemble se produit a capella. Son répertoire couvre une large palette de chants de la Renaissance à notre époque contemporaine, proposant de découvrir de nombreux compositeurs actuels avec une prédilection pour les compositeurs slaves et scandinaves. : Ola Gjeilo, Xavier Busto, Morten Lauridsen, Eriks Esenvalds, Karl Jenkins entre autres.

Une large place est donnée aux chants des pays de l’Est. *

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h00

Espace culturel Le Pass’temps 5-7 rue Ste Anne 56140 Malestroit Malestroit 56140 Morbihan

Ouvert en 2011, l’espace culturel municipal le Pass’temps est un lieu de vie, de rencontres, d’échanges culturels, un lien social et intergénérationnel.

C’est à la fois un lieu d’ouverture au monde, et un endroit où chacun peut venir se détendre ; c’est un lieu pour se retrouver.

Ici, la frontière entre les différentes formes d’arts et de cultures s’efface : place est faite à la créativité et à l’échange !

Voyageur le nez au vent, usager pressé ou volontaire zélé, c’est un lieu où chacun trouve sa place en toute simplicité.

