Vitrine éphémère Espace Culturel L'Atrium, 16 septembre 2021 00:00, Tassin-la-Demi-Lune. Journée du patrimoine 2021. Gratuit

17 – 19 septembre Vitrine éphémère * Présentation d’œuvres amateurs réalisées par la Jeunesse Tassilunoise ainsi que des œuvres de la ville. Le thème local “Patrimoine et Jeunesse” de cette année permet de mettre en avant cette jeunesse qui a tant à raconter et à vivre. *

vendredi 17 septembre – 00h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Vitrine visible de l’extérieur

Espace Culturel L'Atrium 35 avenue du 8 mai 1945, 69160 Tassin-la-Demi-Lune

04 72 38 31 57 https://www.tassinlademilune.fr/

Exposition d’œuvres amateurs réalisées par la Jeunesse Tassilunoise ainsi que des œuvres de la ville.

Disponible à l’espace culturel de l’atrium du 17 au 31 septembre.

Crédits : ©Tassin-la-Demi-Lune Gratuit

