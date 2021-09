Concert Rockabilly de Miss DEY & The Residents à l’espace culturel départemental Lympia, exposition Tatoueurs, Tatoués espace culturel départemental Lympia, 18 septembre 2021 18:00, Nice.

Journée du patrimoine 2021 espace culturel départemental Lympia. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 18h00

Concert Rockabilly de Miss DEY & The Residents à l’espace culturel départemental Lympia, exposition Tatoueurs, Tatoués

*

A l’occasion des journées européennes du patrimoine et dans le cadre de l’exposition Tatoueurs, Tatoués, l’espace culturel départemental Lympia organise une journée thématique sous le signe des pin up et du tatouage old school américain. Le samedi 18 septembre à 18 heures, un concert Rockabilly de Miss DEY & The Residents est proposé au public sur le toit terrasse de l’ancien bagne du port de Nice, actuel espace culturel départemental Lympia.

Miss DEY and the Residents, c’est la rencontre entre Audrey Agnello, auteur et compositeur à la voix fabuleuse, et ses musiciens d’expérience et de talent. Mais Miss DEY and the Residents, c’est aussi un concept inédit, car c’est la première fois en France qu’un groupe de Rockabilly interprète un répertoire 100 % féminin. De Janis Martin à Wanda Jackson, d’Ella Mae Morse à Laura Lee Perkins, de Brenda Lee à Patsy Cline, découvrez un spectacle en immersion totale dans l’univers Rock’n’Roll-Rockabilly des années 50. Du pur bonheur !

*

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h00

*

Se présenter à l’entrée de l’espace culturel départemental Lympia, 2 quai d’entrecasteaux 06300 Nice.



espace culturel départemental Lympia 2 quai d’entrecasteaux 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location76202248.jpg https://espacelympia.departement06.fr

L’espace culturel départemental Lympia est situé dans l’ancien bagne du port de Nice. Aujourd’hui espace d’expositions temporaires, sa programmation se veut de haute qualité, avec notamment des partenariats avec de grands musées nationaux. Actuellement, l’espace culturel départemental Lympia accueille l’exposition Tatoueurs, Tatoués, présentée au Musée du Quai Branly – Jacques Chira en 2014. Des médiations ont été créées à destination de tous et des familles.

Crédits : Mike Bruzmich Gratuit Département des Alpes Maritimes / Marlène Poppi