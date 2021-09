Nice espace culturel départemental Lympia Alpes-Maritimes, Nice Démonstration de tatouage par Thomas Bambini de Lucky Sailor Tattoo (exposition Tatoueurs, Tatoués à l’espace culturel départemental Lympia) espace culturel départemental Lympia Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Démonstration de tatouage par Thomas Bambini de Lucky Sailor Tattoo (exposition Tatoueurs, Tatoués à l'espace culturel départemental Lympia) espace culturel départemental Lympia, 18 septembre 2021 14:00, Nice

Samedi 18 septembre, 14h00 Démonstration de tatouage par Thomas Bambini de Lucky Sailor Tattoo (exposition Tatoueurs, Tatoués à l’espace culturel départemental Lympia) * Dans le cadre de l’exposition Tatoueurs, Tatoués qui se poursuit jusqu’au 19 septembre 2021, l’espace culturel départemental Lympia invite des tatoueurs pour des démonstrations de tatouage réalisées sur des membres synthétiques ou sur des feuilles de silicone. Ce mois-ci, et à l’occasion des journées européennes du patrimoine, découvrez le travail de Thomas Bambini, du salon “Lucky Sailor Tattoo”, spécialisé dans le style old school américain . Samedi 18 septembre de 14 heures à 17 heures, accès libre. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

Se présenter à l’accueil de l’espace culturel départemental Lympia, 2 quai d’entrecasteaux 06300 Nice

espace culturel départemental Lympia 2 quai d’entrecasteaux 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes

L’espace culturel départemental Lympia est situé dans l’ancien bagne du port de Nice. Aujourd’hui espace d’expositions temporaires, sa programmation se veut de haute qualité, avec notamment des partenariats avec de grands musées nationaux. Actuellement, l’espace culturel départemental Lympia accueille l’exposition Tatoueurs, Tatoués, présentée au Musée du Quai Branly – Jacques Chira en 2014. Des médiations ont été créées à destination de tous et des familles.

