Exposition "1 voyage dans le temps" ESPACE CULTUREL BARBARA, 18 septembre 2021 14:00, Anzin

18 et 19 septembre Exposition “1 voyage dans le temps” * L’association Le Populaire vous invite à un voyage inhabituel et unique à travers les époques de 1625 à nos jours. Parcourez l’histoire locale, en découvrant les vestiges de Bonne Espérance, témoignage des rêves, des croyances et des espoirs des hommes des XVII ème et XVIII ème siècles. Découvrez les nombreux objets de la Belle Epoque ou ceux du quotidien qui évoqueront la vie rude et simple d’autrefois, les luttes sociales, les guerres et l’Ecole de la République … *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

ESPACE CULTUREL BARBARA 36, rue Jean Jaurès PETITE FORET Anzin 59494 Nord Crédits : Service communication Petite-Forêt Gratuit

