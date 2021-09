Villeneuve-Loubet ESPACE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Château des Baumettes ESPACE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Château des Baumettes ESPACE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX, 18 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021 Gratuit

18 et 19 septembre Château des Baumettes * La visite de l’édifice sera agrémentée d’une exposition de photos sur le quartier du bord de mer. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Passe sanitaire demandé

ESPACE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX 456 avenue du Docteur Julien Lefebvre 06270 Villeneuve-Loubet

Villa de villégiature de la Côte d’Azur de style néo-palladien autrefois dénommée Château des Baumettes dans le quartier des Maurettes. Sa construction date de la fin du XIX° siècle ou au début du XX° siècle mais après la Seconde guerre mondiale, le château perd sa vocation résidentielle. Un projet de création d’une maison pour enfants se dessine dès 1949, il se concrétisera en 1964 lorsque la Caisse d’allocations des Alpes de Haute Provence achète le domaine. En 1991, l’ensemble devient propriété communale et sert d’annexe à l’école adjacente. Depuis 2005, le château abrite l’Espace culturel André Malraux et accueille tout au long de l’année différentes activités culturelles et artistiques (exposition, dessin, musique, etc.). Distinction : Rubans du patrimoine

