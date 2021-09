Joyeuse Espace Castanea Ardèche, Joyeuse Visite libre de Castanea Espace Castanea Joyeuse Catégories d’évènement: Ardèche

18 et 19 septembre Visite libre de Castanea * Ardèche et Châtaigne : la recette d’un amour qui dure depuis toujours ou presque… Bien plus qu’un Musée de la Châtaigne ! Châtaigne, fruit emblématique d’un département

Au fil des espaces regardez se dessiner la longue et émouvante histoire des Ardéchois et de la châtaigne. Aujourd’hui encore la châtaigne a un avenir prometteur en Ardèche :

Tendez l’oreille et écoutez le témoignage de castanéiculteurs passionnés. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Espace Castanea Parvis de l’église, 07260 Joyeuse, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Joyeuse 07260 Ardèche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location4254789.jpg?_ts=1629637899532 04 75 39 90 66 http://www.castanea-ardeche.com

Situé au cœur de la ville médiévale de Joyeuse, l'ancien collège religieux des Oratoriens (XVIIe siècle) abrite Castanea -Espace découverte de la châtaigne d'Ardèche. Bien plus qu'un Musée de la Châtaigne ! La Châtaigne, fruit emblématique d'un département. Au fil des espaces regardez se dessiner la longue et émouvante histoire des Ardéchois et de la châtaigne. Aujourd'hui encore la châtaigne a un avenir prometteur en Ardèche : Tendez l'oreille et écoutez le témoignage de castanéiculteurs passionnés. Traductions en allemand, anglais et néerlandais. Boutique "Châtaigne" 100% locale : retrouvez les délicieux produits de castanéiculteurs des Cévennes d'Ardèche

