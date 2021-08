Clairvaux-les-Lacs Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs, Jura Accueil gratuit des scolaires à l’Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Catégories d’évènement: Clairvaux-les-Lacs

Accueil gratuit des scolaires à l’Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs, 17 septembre 2021 09:00, Clairvaux-les-Lacs. Journée du patrimoine 2021 Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs. Gratuit|Sur inscription 07 76 96 35 02

Vendredi 17 septembre, 09h00 Accueil gratuit des scolaires à l’Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs * Comme chaque année à l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Espace Archéologique ouvre gratuitement ses portes aux écoles le vendredi. Appelez-nous pour réserver votre créneau pour une visite guidée de l’exposition, adaptée au niveau de vos élèves. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Visite guidée de 45 minutes sur inscription.

Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs 9 rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura

https://cibul.s3.amazonaws.com/location47571831.jpg?_ts=1627046203156 07 76 96 35 02 http://www.juralacs.com https://www.facebook.com/ilya6000ans/

Situé à l’étage de la salle des fêtes, l’Espace Archéologique héberge depuis plus de 10 ans l’exposition “Il y a 6 000 ans, des lacs, des hommes”. Venez y découvrir les vestiges de la vie des premiers agriculteurs qui érigèrent leurs villages sur les rives des lacs de Clairvaux-les-Lacs et Chalain il y a 6 000 ans.

