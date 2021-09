Sourniac Escros Cantal, Sourniac Four banal d’Escros Escros Sourniac Catégories d’évènement: Cantal

Sourniac

Four banal d’Escros Escros, 18 septembre 2021 09:00, Sourniac. Journée du patrimoine 2021 Escros. Gratuit

18 et 19 septembre Four banal d’Escros * Dans le petit village d’Escros vous pourrez découvrir le four banal joliment restauré. Autrefois chaque village disposait de son propre four car l’élément fondamental de la nourriture était le pain. Ces fours le plus souvent ramènent à la période féodale. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Escros Escros 15200 Sourniac Sourniac 15200 Cantal

Four banal restauré

Crédits : Mairie de Jaleyrac Gratuit Mairie de Jaleyrac

