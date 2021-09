Escal’Atlantic Escal’Atlantic, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Nazaire. Journée du patrimoine 2021 Escal’Atlantic. Tarif préférentiel http://www.saint-nazaire-musées.com, 02 28 540 640

18 et 19 septembre Escal’Atlantic * Pour le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, Escal’Atlantic est à demi-tarif pour les adultes et gratuit pour les jeunes. Les famille avec enfants se verront proposer pour cette occasion spéciale le livret-jeu “Les animaux de Normandie”. Un jeu de piste à partager en famille pour retrouver de drôles de passagers à plumes et à poils. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Tarifs préférentiels pour les Journées du patrimoine. Réservation d’un créneau de visite conseillée. Passe sanitaire obligatoire (+ 18 ans) et port du masque obligatoire ( + 12 ans).

Escal'Atlantic
Base sous-marine, boulevard de la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire

Saint-Nazaire
Loire-Atlantique