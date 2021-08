Saintes ÉREA Théodore-Monod Charente-Maritime, Saintes Journées Portes Ouvertes et démonstration de four à chaux ÉREA Théodore-Monod Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Samedi 18 septembre, 09h00, 13h00 Journées Portes Ouvertes et démonstration de four à chaux * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 17h30

Gratuit. Entrée libre.

ÉREA Théodore-Monod 32, Rue de Chermignac 17100 Saintes Saintes 17100 Bellevue Charente-Maritime

Le projet de construction de l’EREA Théodore-Monod de Saintes date des années 1970. L’école nationale de perfectionnement qui voit le jour accueille un public provenant de multiples régions de l’ouest de la France. Les bâtiments prennent place dans une partie encore non construite de la ville de Saintes mais qui allait connaître un développement frénétique avec la construction des quartiers des Boiffiers et de Bellevue. Le type de construction choisi correspond parfaitement à la construction de l’époque, les éléments sont préfabriqués en usine puis amenés sur place, l’enveloppe est assemblée et des cloisons sont réalisées délimitant ainsi les salles. Des constructions sont réalisées par les sections de l’établissement, la construction d’un garage, des aménagements et projets d’aménagements paysagers. L’établissement ayant eu peu de travaux entre sa construction et les années 2000, la région décide en 1998 de réaliser de grands travaux de restructuration.

