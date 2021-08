Ahun EPLEFPA, lycée agricole d'Ahun Ahun, Creuse Visitez le lycée agricole d’Ahun ! EPLEFPA, lycée agricole d’Ahun Ahun Catégories d’évènement: Ahun

Creuse

Visitez le lycée agricole d’Ahun ! EPLEFPA, lycée agricole d’Ahun, 17 septembre 2021 14:00, Ahun. Journée du patrimoine 2021 EPLEFPA, lycée agricole d’Ahun. Gratuit 05 55 81 48 80

17 et 18 septembre Visitez le lycée agricole d’Ahun ! * *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

*

Gratuit. 5 personnes par groupe. Rendez-vous devant l’entrée principale du lycée. Réservation obligatoire. Durée 1h.

EPLEFPA, lycée agricole d’Ahun Le Chaussadis, 23150 Ahun Ahun 23150 Creuse

05 55 81 48 80 http://www.ahun.educagri.fr

En 1921, Alphonse Defumade, président du Conseil Général de la Creuse, fit donation au département d’un ensemble foncier de 145 hectares comprenant un château et des terres agricoles. Cette donation était consentie à la condition expresse qu’une école d’agriculture soit édifiée sur le domaine. Sur le plan architectural, l’école d’agriculture de Neuvic d’Ussel servit de source d’inspiration. Outre le bâtiment scolaire, un pavillon et des ateliers furent ajoutés. Les portes de l’école d’agriculture d’Ahun ouvrirent en octobre 1925. En 1956, un arrêté du ministère de l’agriculture annonça la transformation de l’école pratique d’agriculture d’Ahun en école régionale d’agriculture, qui allait dorénavant délivrer le diplôme national du second degré à l’issue de 3 années de formation.

Crédits : ©Lycée agricole d’Ahun Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Ahun, Creuse Autres Lieu EPLEFPA, lycée agricole d'Ahun Adresse Le Chaussadis, 23150 Ahun Ville Ahun lieuville EPLEFPA, lycée agricole d'Ahun Ahun