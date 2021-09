Eol Centre Eolien Loire-Atlantique Eol Centre éolien Eol Centre Eolien Catégorie d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Eol Centre éolien * Pour les Journées Européennes du Patrimoine (18-19 septembre), EOL Centre éolien est à demi-tarif pour les adultes et gratuit pour les jeunes. Accessible à toute la famille, EOL, vous embarque dans un voyage à la découverte de l’éolien en mer, un voyage fait d’expérimentations et d’interactivité. Tout en vous amusant, vous saurez tout sur l’énergie à travers le temps, des premiers moulins à vent aux éoliennes du 21e siècle. Et si vous expérimentiez la formidable énergie du vent… en pédalant ? *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Tarifs préférentiels pour les Journées du patrimoine. Réservation d’un créneau de visite conseillée

