Samedi 18 septembre, 10h00 Promenade historique du Domaine de Prières * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

Groupe formé par les 30 premiers arrivants. Passe sanitaire demandé.

Entrée Domaine de Prières Route de la mer, 56190, Billiers Billiers 56190 Morbihan

http://www.billiers.fr/Culture/Patrimoine/default.aspx?Art=380&qry=

site de l’ancienne abbaye cistercienne Suivez Jacques dans cette ancienne abbaye cistercienne, fondée en 1252 par le premier bâtisseur de Suscinio, le Duc Jean 1er Le Roux. Après la Révolution, le site n’a conservé de cette époque florissante que quelques vestiges : son entrée, les anciennes fermes, l’hostellerie et des éléments de l’ancienne abbatiale dont la tour. Quelques pierres emblématiques sont présentes sur le site, des stèles gauloises et … la “Pierre à soles” qui conserve des gabarits de poissons gravés dans le granit.

