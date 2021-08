Lastours Ensemble des quatre châteaux Aude, Lastours Visite libre Ensemble des quatre châteaux Lastours Catégories d’évènement: Aude

Lastours

Visite libre Ensemble des quatre châteaux, 18 septembre 2021 10:00, Lastours. Journée du patrimoine 2021 Ensemble des quatre châteaux. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Visite libre * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

4€ adulte, gratuit 6-15 ans

Ensemble des quatre châteaux 22 route des quatre châteaux, 11600 Lastours Lastours 11600 Le Moulin d’Artigues Aude

https://cibul.s3.amazonaws.com/location44794197.jpg 04 68 77 56 02 http://chateauxdelastours.fr

Située à 300m d’altitude, la montagne des quatre châteaux domine fièrement le cours de l’Orbiel et le torrent de Grésilhan. Les vestiges de Cabaret, Régine, Surdepire et Quertinheux comprennent une tour, une cour étroite et quelques bâtiments adossés pouvant contenir une ou deux salles avec une citerne. Ils sont des exemples parfaits de l’architecture militaire médiévale.

