Samedi 18 septembre, 11h00 Visite commentée des œuvres du 1% artistique de l’ENS Paris-Saclay * Le 18 septembre à 11h: visite commentée des œuvres du 1% artistique ancien et contemporain de l’ENS Paris-Saclay ( sculptures de Richier, Janniot, Belmondo, Cornet, Leygue, peinture de Pils, mobilier de Crasset…) au sein d’un bâtiment à l’architecture conçue par Renzo Piano.

Visite effectuée par Patrice Godard, responsable de la valorisation et de la préservation du patrimoine culturel de l’Université Paris-Saclay

(durée: 1h30) départ devant l’entrée principale de l’ENS Paris-Saclay,

4 avenue des Sciences à Gif-sur-Yvette *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

Entrée libre

