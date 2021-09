La Cheppe Enceinte celtique dit « Camp d'Attila » La Cheppe, Marne Venez découvrir un patrimoine vieux de plus de 2000 ans Enceinte celtique dit « Camp d’Attila » La Cheppe Catégories d’évènement: La Cheppe

Marne

Journée du patrimoine 2021

Dimanche 19 septembre, 15h00

Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h00 Venez découvrir un patrimoine vieux de plus de 2000 ans * *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Enceinte celtique dit « Camp d'Attila » Rue du camp d'Attila, 51600 La Cheppe La Cheppe 51600 Marne

03 26 69 10 36 http://www.autour-camp-attila.org/

Un patrimoine vieux de plus de 2000 ans • Une enceinte celtique • Une des plus anciennes fortifications gauloises parmi les mieux conservées du nord de l’Europe, remparts de plus de 7 m de haut entourés de fossés. Cet oppidum imposant était à l’origine (-80 ans avant J.-C.) à vocation défensive mais également commerciale, politique et religieuse. L’enceinte est construite par le peuple des Catalaunes, qui fonde ensuite Le Vieux Chalons (appelé Vetus Catalaunum). Des sondages archéologiques sont réalisés depuis 2 ans et permet de mieux connaître son histoire. • Attila • À la tête d’une armée, Attila se lance au printemps 451 dans une campagne contre la Gaulle. Il est tenu en échec lors de la bataille des Champs catalauniques avec l’appui des légions romaines. Une légende, non fondée, commence au XVIIIe siècle. La bataille livrée contre les Huns s’y serait déroulée. Son image légendaire : il aurait dit « Là ou mon cheval passe, l’herbe ne repousse pas ». • Un patrimoine naturel riche à préserver • Une pelouse sèche : le mot « pelouse » désigne une végétation basse composée essentiellement de plantes herbacées. Le sol est peu épais et très filtrant. Le manque d’eau en surface est souvent accentué par une pente exposée au sud. De nombreuses espèces végétales fréquentent ce milieu : orchidées, anémone pulsatile… mais elles sont menacées. Des centaines d’hectares ont disparu suite à l’abandon des activités pastorales. La conséquence est un embroussaillement. Une zone humide : autour de la mare et le long de la Noblette, ce milieu offre des niches écologiques pour de nombreux animaux : libellules, amphibiens dont le triton crêté, espèce protégée à l’échelle européenne ou plantes spécifique : utriculaire (petite plante carnivore).

Crédits : ©Michel Godin Gratuit ©Garitan – wikimedia commons

