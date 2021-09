Nantes en bas de l'arrêt tram Pin Sec, ligne Tan n°1 Loire-Atlantique, Nantes Balade au coeur du patrimoine végétal du Quartier Bottière Pin Sec en bas de l’arrêt tram Pin Sec, ligne Tan n°1 Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Balade au coeur du patrimoine végétal du Quartier Bottière Pin Sec en bas de l’arrêt tram Pin Sec, ligne Tan n°1, 19 septembre 2021 14:30, Nantes. Journée du patrimoine 2021 en bas de l’arrêt tram Pin Sec, ligne Tan n°1. Gratuit nezclown@gmail.com

Dimanche 19 septembre, 14h30 Balade au coeur du patrimoine végétal du Quartier Bottière Pin Sec * une balade “un peu décalée” dans le patrimoine végétal d’un quartier à découvrir *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h00

*

entrée libre

en bas de l’arrêt tram Pin Sec, ligne Tan n°1 boulevard Dunant 44300 Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique

0678455783 http://clown-en-nez-veille.com

partir à la découverte du patrimoine végétal d’un quartier riche de sa diversité

Crédits : (c)CeNV Gratuit

Détails Heure : 14:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu en bas de l'arrêt tram Pin Sec, ligne Tan n°1 Adresse boulevard Dunant 44300 Nantes Ville Nantes Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville en bas de l'arrêt tram Pin Sec, ligne Tan n°1 Nantes