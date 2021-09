Château-sur-Allier Embraud Allier, Château-sur-Allier Arts et Traditions populaires en Bourbonnais Embraud Château-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Samedi 18 septembre, 15h00 Arts et Traditions populaires en Bourbonnais * Les Chavans ouvrent les portes d’Embraud dès 15h avec un diaporama commenté sur le Chapeau à deux bonjours (costume bourbonnais), suivi d’une fournée de galettes sucrées et salées et une visite de la maison, un inétieur paysan du bocage bourbonnais au XIXe siècle. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

Entrée gratuite, passe sanitaire demandée.

Embraud 03320 Château-sur-Allier, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Château-sur-Allier 03320 Allier

04 70 66 43 82 http://www.lachavannee.com

Ancienne “locaterie” bourbonnaise sur les bords de la rivière Allier.

