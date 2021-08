Quimper Embarcadère Finistère, Quimper Les rendez-vous de la gare #3 Embarcadère Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Les rendez-vous de la gare #3 Embarcadère, 18 septembre 2021 14:30, Quimper. Journée du patrimoine 2021 Embarcadère. Gratuit|Sur inscription https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm

Samedi 18 septembre, 14h30 Les rendez-vous de la gare #3 * “La Traversée du passé”

Visites Guidées samedi / 14h30 et 16h

L’arrivée du train en 1863 a transformé la ville. Plongez dans la mémoire de la gare de Quimper et de son quartier, à travers de nombreuses vues anciennes. “La Traversée du présent »

Visites Guidées samedi / 16h et 17h30

L’écrivain Erwan Perec, en résidence d’écriture à la gare vient régulièrement à Quimper afin de recueillir des témoignages d’habitants en vue de nourrir son prochain roman Histoires de gares. Il propose de vous faire visiter le quartier à travers la lecture du premier chapitre de son roman qui s’inspire des lieux et personnages qu’il y a rencontrés. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

e-réservation, durée 45 min

Embarcadère 4 rue Jacques Cartier, 29000 Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Crédits : Ville de Quimper Gratuit|Sur inscription

