Angers Embarcadère Angers, Maine-et-Loire Balade sur la Maine Embarcadère Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Balade sur la Maine Embarcadère, 17 septembre 2021 20:00, Angers. Journée du patrimoine 2021 Embarcadère. Gratuit https://www.tourisme.destination-angers.com/reservez-votre-sejour-a-angers/billetterie-angers-et-alentours, 02 41 23 50 00

Vendredi 17 septembre, 20h00 Balade sur la Maine * Découverte en bateau de la ville d’Angers, de son histoire et de son environnement depuis la rivière.

Durée : 2 heures. *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 22h00

*

Sur inscription.

Embarcadère Cale de la savatte 49000 Angers Angers 49035 Maine-et-Loire

Embarcadère

Heure : 20:00 - 22:00