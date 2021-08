Élincourt-Sainte-Marguerite ELINCOURT STE MARGUERITE Élincourt-Sainte-Marguerite, Oise Visite guidée de l’église St Flor ELINCOURT STE MARGUERITE Élincourt-Sainte-Marguerite Catégories d’évènement: Élincourt-Sainte-Marguerite

Visite guidée de l’église St Flor ELINCOURT STE MARGUERITE, 19 septembre 2021 10:30, Élincourt-Sainte-Marguerite. Journée du patrimoine 2021 ELINCOURT STE MARGUERITE. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h30 Visite guidée de l’église St Flor * Découverte de l’histoire de l’église et de ses richesses. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

Entrée libre

ELINCOURT STE MARGUERITE Rue de l’Abbaye, 60157 Élincourt-Sainte-Marguerite Élincourt-Sainte-Marguerite 60157 Oise Crédits : licence libre Gratuit

Détails Heure : 10:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Élincourt-Sainte-Marguerite, Oise Autres Lieu ELINCOURT STE MARGUERITE Adresse Rue de l'Abbaye, 60157 Élincourt-Sainte-Marguerite Ville Élincourt-Sainte-Marguerite Age maximum 99 lieuville ELINCOURT STE MARGUERITE Élincourt-Sainte-Marguerite