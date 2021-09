Sainte-Foy-de-Peyrolières EHPAD l'Albergue Haute-Garonne, Sainte-Foy-de-Peyrolières Visite guidée EHPAD l’Albergue Sainte-Foy-de-Peyrolières Catégories d’évènement: Haute-Garonne

18 et 19 septembre Visite guidée * Peu de Foyens ont eu l’occasion de pénétrer dans cette chapelle qui pourtant, trône au milieu du village. Construite dans les années 1890, elle fait maintenant partie de l’EHPAD l’Albergue et abrite encore trois sœurs de la congrégation Notre-Dame-de-la-Compassion. Avec l’aimable concours de l’EHPAD l’Albergue.

Visites commentées samedi 18 septembre à 16h00 et dimanche à 11h00. Jauge limitée – Réservations auprès de la mairie : 05 61 91 73 09 – Passe sanitaire obligatoire. *

