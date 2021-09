Tuffé Eglise Sarthe, Tuffé Visite libre de l’église Saint Pierre de Tuffé Eglise Tuffé Catégories d’évènement: Sarthe

Tuffé

Visite libre de l'église Saint Pierre de Tuffé Eglise, 18 septembre 2021 14:00, Tuffé

18 et 19 septembre Visite libre de l’église Saint Pierre de Tuffé * Découvrez librement l’église Saint-Pierre de Tuffé, construite à partir du XIe siècle et entièrement redécoré dans la 2e moitié du XIXe siècle : décor peint, ensemble de vitraux, mobilier et boiseries d’inspiration néo-gothique. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Eglise Place du général Leclerc, 72160 Tuffé Tuffé 72160 Tuffé Sarthe

02 43 71 14 19 http://www.abbaye-tuffe.org Crédits : (c) Amis Abbaye Tuffé Gratuit

