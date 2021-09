Haute-Isle Eglise troglodyte Haute Isle Haute-Isle, Val-d'Oise De clocher en clocher en pays vexinois : Haute Isle Eglise troglodyte Haute Isle Haute-Isle Catégories d’évènement: Haute-Isle

18 et 19 septembre De clocher en clocher en pays vexinois : Haute Isle * L’église troglodyte de l’Annonciation du village de Haute-Isle est une singularité architecturale. Unique en Île-de-France, elle fut construite entre 1670 et 1673 suite à la commande spéciale de Nicolas Dongois, seigneur des lieux et secrétaire du roi. L’église fait 26 mètres de longueur, 8 mètres de largeur et 8 mètres de hauteur. Les travaux vont générer plus de 1600 mètres cubes de gravât qui seront utilisés pour établir une aire de rouissage du chanvre, en bordure du fleuve. Cinq ouvertures sont percées dans la façade. Celle de gauche n’a jamais été achevée et abrite aujourd’hui le monument au mort de la commune. Seul élément de maçonnerie de l’édifice : le clocher qui émerge de la montagne. En 1926, l’église fut inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le mobilier de l’église a bénéficié d’une campagne de restauration entre 2012 et 2015. Elle accueille toujours des offices et dépend du secteur pastoral de Magny-en-Vexin. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Eglise troglodyte Haute Isle 95780 Haute-Isle Haute-Isle 95780 Val-d’Oise

