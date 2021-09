Caulnes Eglise St Pierre St Paul / Caulnes Caulnes, Côtes-d'Armor Visite de l’Eglise St Pierre et St Paul – Caulnes Eglise St Pierre St Paul / Caulnes Caulnes Catégories d’évènement: Caulnes

Côtes-d'Armor

Visite de l’Eglise St Pierre et St Paul – Caulnes Eglise St Pierre St Paul / Caulnes, 18 septembre 2021 10:00, Caulnes. Journée du patrimoine 2021 Eglise St Pierre St Paul / Caulnes. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de l’Eglise St Pierre et St Paul – Caulnes * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Masque obligatoire.

Eglise St Pierre St Paul / Caulnes rue Valaise 22350 Caulnes Caulnes 22350 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location36228158.jpg 0631319956 http://www.kaonia.fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089057,https://www.facebook.com/kaonia.patrimoine,http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-saint-pierre-saint-paul-caulnes/1afee9b6-58db-44de-b96e-a9b308396899

Eglise paroissiale du 17e/18e siècle et son chemin de ronde. Visite du mobilier avec commentaire sur panneaux.

Crédits : libre de droits Gratuit E.BARBIER

Détails Catégories d’évènement: Caulnes, Côtes-d'Armor Autres Lieu Eglise St Pierre St Paul / Caulnes Adresse rue Valaise 22350 Caulnes Ville Caulnes lieuville Eglise St Pierre St Paul / Caulnes Caulnes