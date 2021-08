Pleucadeuc Eglise St Pierre Morbihan, Pleucadeuc Sur les chemins de nos chapelles Eglise St Pierre Pleucadeuc Catégories d’évènement: Morbihan

Pleucadeuc

Sur les chemins de nos chapelles Eglise St Pierre, 18 septembre 2021 09:30, Pleucadeuc. Journée du patrimoine 2021 Eglise St Pierre. Gratuit

18 et 19 septembre Sur les chemins de nos chapelles * Sur les chemins de nos chapelles… A partir de l’Eglise St Pierre, où au cours de votre visite, vous aurez découvert la statue de “la Vierge à l’enfant”, datant du XV et classée aux monuments historiques ainsi qu’un retable récemment restauré, vous vous dirigerez vers nos différentes chapelles. la Chapelle St Barthélémy du Gorays, située au village du Gorays, datant de la fin du XIV et début du XV, entourée de son cimetière clos, dont le site est classé.

du Gorays, située au village du Gorays, datant de la fin du XIV et début du XV, entourée de son cimetière clos, dont le site est classé. la Chapelle St Marc et son calvaire classé des 4 évangélistes, reconstruite au XIX, situé au village de St Marc.

et son calvaire classé des 4 évangélistes, reconstruite au XIX, situé au village de St Marc. La Chapelle St Joseph , datant du XV, située au village de la Prévostaie, en cours de restauration.

, datant du XV, située au village de la Prévostaie, en cours de restauration. La Chapelle privée du Chateau de La Morinnais, datant du XIX, située au village de La Morinnais Au gré de votre chemin, vous découvrirez quelques unes des 47 croix qui jalonnent notre campagne. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

Plan d’accès à l’église

Eglise St Pierre Place Anne de Bretagne – 56140 Pleucadeuc Pleucadeuc 56140 Place Anne de Bretagne Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location14243663.jpg 02 97 26 92 27 http://www.pleucadeuc.fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091477

Eglise St Pierre, abritant une statue de “la Vierge à l’enfant” et un retable récemment rénové.

Crédits : Alain Loyer (licence libre) Gratuit Nathalie Gourmil – Licence libre

