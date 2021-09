Châteaubriant église St Nicolas Châteaubriant, Loire-Atlantique Ascension du clocher église St Nicolas Châteaubriant Catégories d’évènement: Châteaubriant

Loire-Atlantique

Ascension du clocher église St Nicolas, 18 septembre 2021 14:00, Châteaubriant

Samedi 18 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Ascension du clocher * Visite limitée à 4 personnes avec l’obligation de détention d’une assurance “responsabilité civile”. Sur inscription au 02 40 28 20 90 *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h15

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h45

église St Nicolas 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique

Crédits : office de tourisme

