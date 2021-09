Le Cannet-des-Maures Eglise St Michel - Le Vieux Cannet Le Cannet-des-Maures, Var Concert ” Les grands airs d’opéra” Eglise St Michel – Le Vieux Cannet Le Cannet-des-Maures Catégories d’évènement: Le Cannet-des-Maures

Concert " Les grands airs d'opéra" Eglise St Michel – Le Vieux Cannet, 18 septembre 2021 17:30, Le Cannet-des-Maures

Samedi 18 septembre, 17h30 Concert ” Les grands airs d’opéra” * Marie-Caroline Kfoury (chant) et Mutsuko UEMATSU (harpe) interprèteront les plus beaux Ave Maria (Gounod, Schubert, Mascagni) et des grands airs d’opéra populaires (Casta Diva de Bellini, de Bellini, Puccini et Rossini) ainsi que 2 morceaux pour harpe solo. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

Pass sanitaire obligatoire

Eglise St Michel – Le Vieux Cannet Le Vieux Cannet 83340 Le Cannet des Maures

https://cibul.s3.amazonaws.com/location22613818.jpg 04 94 50 10 09 http://www.lecannetdesmaures.com

Eglise classée Monument historique

