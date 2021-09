Ploéven Eglise St-Méen & Chapelle St-Nicodème Finistère, Ploéven Visites commentées église et chapelle à Ploeven Eglise St-Méen & Chapelle St-Nicodème Ploéven Catégories d’évènement: Finistère

Ploéven

Visites commentées église et chapelle à Ploeven Eglise St-Méen & Chapelle St-Nicodème, 18 septembre 2021 14:00, Ploéven. Journée du patrimoine 2021 Eglise St-Méen & Chapelle St-Nicodème. Gratuit

18 et 19 septembre Visites commentées église et chapelle à Ploeven * Eglise et chapelle de Ploeven / extérieur et intérieur avec calvaires et sculptures-peintures-bas-reliefs Décriptage des éléments de construction et d’art religieux des bâtiments et des calvaires attenants. Descriptions des scènes représentées, anecdotes hagiographiques, déroulés de l’histoire des constructions et des habitants Extérieur du XVIIe / peintures et sculptures du XVI au XVIIIème *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

entrée libre

Eglise St-Méen & Chapelle St-Nicodème 29550, Ploéven Ploéven 29550 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location64610226.jpg 02.98.81.51.84 https://ploeven.bzh

Une partie du riche patrimoine religieux de la commune, au centre du pays du Porzay.

Extérieur du XVII ème et peintures et sculptures du XVI au XVIIIème

Crédits : @Stefan Harlacher Gratuit Sirènes et Griffons – Stefan Harlacher

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploéven Autres Lieu Eglise St-Méen & Chapelle St-Nicodème Adresse 29550, Ploéven Ville Ploéven Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Eglise St-Méen & Chapelle St-Nicodème Ploéven