Journée du patrimoine 2021 Eglise St Martin, Fercé. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 09h00 Église St Martin * Visite libre avec dépliant de l’église et présentation de son mobilier classé du XVIIIème siècle *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

Eglise St Martin, Fercé 44660 Fercé Loire-Atlantique

